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Las noticias más importantes del 18 de agosto

Por El Litoral

Martes, 18 de agosto de 2026 a las 07:10

El SMN prevé lluvias hasta el viernes en Corrientes y rige alerta amarilla para el sur provincial

El Niño está activo y el Servicio Meteorológico Nacional advierte cuando tendría “fuerza considerable”

Volcó un colectivo en Corrientes: murió una mujer y hay varios heridos

Detienen en Corrientes a un hombre buscado por un homicidio cometido en Buenos Aires

El Gobierno recibirá a gobernadores del Norte Grande para negociar por las zonas cálidas

El Iberá y Paso de la Patria impulsaron el turismo en Corrientes durante el fin de semana largo

Corrientes: detienen a un denunciado por violencia y activan monitoreo por tobillera

 

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