Las noticias más importantes del 18 de agosto

El SMN prevé lluvias hasta el viernes en Corrientes y rige alerta amarilla para el sur provincial
El Niño está activo y el Servicio Meteorológico Nacional advierte cuando tendría “fuerza considerable”
Volcó un colectivo en Corrientes: murió una mujer y hay varios heridos
Detienen en Corrientes a un hombre buscado por un homicidio cometido en Buenos Aires
El Gobierno recibirá a gobernadores del Norte Grande para negociar por las zonas cálidas
El Iberá y Paso de la Patria impulsaron el turismo en Corrientes durante el fin de semana largo
Corrientes: detienen a un denunciado por violencia y activan monitoreo por tobillera