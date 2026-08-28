Las noticias más importantes del 28 de agosto

La Municipalidad de Corrientes arranca el pago de sueldos de agosto a los trabajadores
Denuncian irregularidades en la emisión de licencias de conducir en un municipio de Corrientes
Santo Tomé celebró 163 años: Juan Pablo Valdés firmó convenio para obras en el sambódromo
Causa Exen: la defensa de Yamil Gane insistió en su excarcelación ante la Cámara de Apelaciones
Se complica la situación del "Americano" en el juicio por Loan: “Dijo que era de Interpol”
Causa Vialidad: oficializaron el embargo del departamento de Cristina Kirchner donde cumple condena
La Municipalidad de Corrientes busca declarar la emergencia en veredas y brinda alternativas para su reparación
¿Se producirá este año la tormenta de Santa Rosa en Corrientes?