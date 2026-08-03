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Las noticias más importantes del 3 de agosto de 2026

Por El Litoral

Lunes, 03 de agosto de 2026 a las 06:59

Tragedia en Corrientes: murieron dos jóvenes tras un choque entre una moto y un auto

Caso Loan: atacaron con un cuchillo a Nicolás Soria y amenazaron a Carlos Pérez

Alerta amarilla por tormentas en Corrientes: el pronóstico anticipa una semana con lluvias

Juan Pablo Valdés encabezó el acto por el primer Día Provincial del Granadero Correntino

La campaña tabacalera consolidó a Corrientes y dejó $2.295 millones para productores

Tras un despiste en Mercedes, secuestraron mercadería sospechosa: hay tres detenidos

El correntino Romero seguirá su carrera en Europa

Murió el periodista, locutor y escritor Adalberto Balduino















 

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