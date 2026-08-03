Las noticias más importantes del 3 de agosto de 2026

Tragedia en Corrientes: murieron dos jóvenes tras un choque entre una moto y un auto
Caso Loan: atacaron con un cuchillo a Nicolás Soria y amenazaron a Carlos Pérez
Alerta amarilla por tormentas en Corrientes: el pronóstico anticipa una semana con lluvias
Juan Pablo Valdés encabezó el acto por el primer Día Provincial del Granadero Correntino
La campaña tabacalera consolidó a Corrientes y dejó $2.295 millones para productores
Tras un despiste en Mercedes, secuestraron mercadería sospechosa: hay tres detenidos
El correntino Romero seguirá su carrera en Europa