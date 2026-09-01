Las noticias más importantes del 1 de septiembre

Duro testimonio por el cierre de Musimundo: “Nos avisaron verbalmente el sábado"
Qué pasará con el peaje del puente Chaco-Corrientes
Delantero correntino debutó en el Parma
El Gobierno anunció el cierre de 400 Registros del Automotor
La Corte Suprema dejó firme la condena a Molina por pinchar el teléfono de su expareja
Dos correntinos ganaron más de $17 millones en el Quini 6
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección
Servicios gratuitos en la Capital: La Muni en tu Barrio visitará nueve zonas en septiembre
Detuvieron a Martín Castillo, abogado de uno de los implicados en el caso Loan, por supuestos nexos con el narco en Rosario