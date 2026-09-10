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Las noticias más importantes del 10 de septiembre

Por El Litoral

Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 07:15

Habló Benítez en el juicio por Loan: lloró y dijo que "Laudelina sabe la verdad"

Corrientes: rige veda extraordinaria para proteger un cardumen de dorados en el río Paraná

Valdés confirmó nuevo aumento salarial para estatales: "En octubre vamos a tener una definición"

Investigan la muerte de un abogado que estaba preso por estafas en Corrientes

Incendio en un tacuaral de Riachuelo: el fuego puso en riesgo el tendido eléctrico

Gustavo Valdés participó de la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande

Tragedia en Corrientes: un auto volcó, se incendió y murió una joven de 28 años

 

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