Las noticias más importantes del 11 de septiembre

El comisario Maciel en el juicio por Loan: "Perez, Caillava y Laudelina son los únicos responsables"
Juicio por Loan: el comisario Maciel acusó a Laudelina Peña y pidieron un careo entre ambos imputados
Corrientes bajo alerta naranja: pronostican tormentas, lluvias y vientos fuertes
Tragedia en Corrientes: un menor murió durante un viaje en un colectivo
Salud mental en Corrientes: aumentaron los casos y señalan la necesidad de prevención
La inflación de agosto se desaceleró y fue del 1,7%, el nivel más bajo en 14 meses
Ley de Zonas Frías: Camau Espínola confirmó que buscarán dictamen la próxima semana
Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en octubre, tras el dato de inflación del Indec
Corrientes: cómo funciona la nueva app gratuita para encontrar plomeros, carpinteros y más