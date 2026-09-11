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Las noticias más importantes del 11 de septiembre

Por El Litoral

Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 07:28

El comisario Maciel en el juicio por Loan: "Perez, Caillava y Laudelina son los únicos responsables"

Juicio por Loan: el comisario Maciel acusó a Laudelina Peña y pidieron un careo entre ambos imputados

Corrientes bajo alerta naranja: pronostican tormentas, lluvias y vientos fuertes

Tragedia en Corrientes: un menor murió durante un viaje en un colectivo

Salud mental en Corrientes: aumentaron los casos y señalan la necesidad de prevención

La inflación de agosto se desaceleró y fue del 1,7%, el nivel más bajo en 14 meses

Ley de Zonas Frías: Camau Espínola confirmó que buscarán dictamen la próxima semana

Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en octubre, tras el dato de inflación del Indec

Corrientes: cómo funciona la nueva app gratuita para encontrar plomeros, carpinteros y más

 

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