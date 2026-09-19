Las noticias más importantes del 19 de septiembre de 2026

El Niño se fortalece y anticipan un escenario más lluvioso para el NEA
Corrientes: cómo inscribirse online en Invico para acceder a una vivienda
Corrientes: una lancha se dio vuelta por el oleaje y se hundió en el río Paraná
Con lluvia y mucha fe: los peregrinos siguen arribando a Itatí
Corrientes abre un espacio para debatir Filosofía: llegan las IV Jornadas en octubre
Goya y Reconquista avanzan para reactivar el servicio de balsa con interés de empresarios paraguayos
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Violento asalto a mano armada en Corrientes terminó con dos personas detenidas