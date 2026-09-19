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Corrientes

Las noticias más importantes del 19 de septiembre de 2026

Por El Litoral

Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 07:22

El Niño se fortalece y anticipan un escenario más lluvioso para el NEA

Corrientes: cómo inscribirse online en Invico para acceder a una vivienda

Corrientes: una lancha se dio vuelta por el oleaje y se hundió en el río Paraná

Con lluvia y mucha fe: los peregrinos siguen arribando a Itatí

Corrientes abre un espacio para debatir Filosofía: llegan las IV Jornadas en octubre

Goya y Reconquista avanzan para reactivar el servicio de balsa con interés de empresarios paraguayos

Segundo detenido por incitar la toma masiva de tierras en el barrio Dr. Montaña

Violento asalto a mano armada en Corrientes terminó con dos personas detenidas













 



 

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