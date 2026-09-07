Las noticias más importantes del 7 de septiembre de 2026

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Por el vencimiento de un decreto advierten que 120 mil empleos en el campo están en riesgo
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Llegó la 92° Peregrinación de la Virgen del Rosario a Itatí