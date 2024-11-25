ARCA eliminó el 95% del impuesto PAIS a las importaciones

El Gobierno deja de cobrar el 95% del anticipo del Impuesto PAIS para las importaciones desde este lunes. La resolución fue dictada por el ARCA (ex AFIP) y tiene vigencia desde hoy, pero será publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según informaron desde el organismo, la medida contempla el plazo de 30 días establecido por el Banco Central para el acceso al Mercado de Cambios y la fecha de vigencia del impuesto PAIS, que es hasta el 22 de diciembre inclusive.

Lo que ocurre es que el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se puede pagar por el Mercado único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, y dentro de 30 días se eliminará por completo el gravamen. Por lo tanto, Aduana ya no hace la retención del 95% porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

“En consecuencia, para los despachos de importación oficializados desde hoy, no se debe realizar el pago a cuenta del Impuesto PAÍS”, informaron desde el ARCA. También adelantaron que dictarán una resolución general -con vigencia de las 00 de este lunes- en la que dejarán sin efecto la obligación del pago a cuenta del 95% del Impuesto PAIS para las importaciones.

La normativa no tendrá ningún impacto sobre el dólar tarjeta que rige para todos los consumos (compra de bienes o servicios vía tarjeta de crédito o débito) en el exterior, incluidos Netflix o Spotify.

Con el fin del impuesto PAIS, la compra de dólar oficial para atesoramiento y gastos en el exterior será más accesible desde el 24 de diciembre.