El papa Francisco recibió en el Vaticano a “Pato” Fontanet, el cantante de Callejeros

El cierre de la gira en España del grupo de rock Don Osvaldo, liderado por el cantante Patricio Santos “Pato” Fontanet, tuvo el último martes una escala cumbre en el Vaticano. Allí, el ex vocalista de Callejeros, junto al baterista Luis Lamas y el percusionista Juano Falcone, tuvieron una audiencia privada con el Papa Francisco en la Casa de Santa Marta para entregarle en mano un ejemplar del libro Voces Tiempo Verdad, que recuerda la tragedia de Cromañón ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en la discoteca de Once.

El encuentro fue gestionado, según la organización No Nos Cuenten Cromañón (NNCC), por la relación cordial que Lamas mantiene con Roberto Carles, ex embajador argentino en Italia y Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación. “Francisco se mostró muy conmovido por la lucha que vienen sosteniendo los sobrevivientes durante casi 20 años”, posteó en IG la ONG conformada en 2007 y surgida “por la necesidad de mostrar una postura distinta con respecto a las responsabilidades de lo ocurrido, frente a la criminalización de la juventud que se mostraba en los medios de comunicación”.

”Mientras pasaba las páginas, Francisco nos dijo que el libro era muy importante para ejercitar la memoria, y contar lo que verdaderamente pasó en Cromañón”, expresó Lamas desde Roma.

“Cuando llegó al final, volvió a una foto de Estela de Carlotto en un acto de NNCC y se refirió a la presidenta de Abuelas con palabras de reconocimiento por su compromiso y la veracidad que aporta su presencia”, agregó sobre esta obra que la semana próxima recibirá un reconocimiento de la Unesco y será declarada, el martes próximo, de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la reunión, que según consignaron los organizadores “duró más de una hora”, Francisco contó que recordaba los hospitales que recorrió la noche del 30 de diciembre de 2004, las misas que ofreció para familiares y sobrevivientes (de los que siempre estuvo cerca cuando era Arzobispo de Buenos Aires) y de las agresiones que recibió en la Catedral por interesarse por los músicos de Callejeros.

“Estaba muy interesado por conocer todas las actividades que realiza NNCC, las charlas en los colegios, el acto de los 30 de diciembre en el Obelisco y que el libro haya sido presentado en toda la Argentina -precisamente en 42 ciudades del país- para mantener viva la memoria”, detalló Lamas. “Francisco sigue de cerca y con cierta preocupación todas las cuestiones a nivel social que están pasando en Argentina”, agregó.

Antes de despedirse -según reza el comunicado- el Papa saludó con un beso y un abrazo afectuoso a los músicos y volvió a manifestar su compromiso y afinidad por la lucha que vienen sosteniendo los sobrevivientes, a los que también les envió un mensaje: “Les pido que nunca pierdan la ilusión”, enfatizó el Santo Padre.

Vale recordar que NNCC está conformada por sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de la tragedia de Cromañón y realiza diversas actividades, tales como charlas en establecimientos educativos e intervenciones culturales. Además, están a cargo de la organización del acto de aniversario y cuentan con un programa de asistencia psicológica propio y luchamos por el bienestar de todos los y las sobrevivientes.

