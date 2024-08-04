La Justicia tiene pruebas de un supuesto maltrato físico de Alberto Fernández a Fabiola

En medio de la investigación judicial sobre supuesto tráfico de influencias del expresidente Alberto Fernández a favor de ciertos brokers de seguros, aparecieron fotos, chats y audios que demostrarían malos tratos del exmandatario hacia su pareja, Fabiola Yañez.

Así lo confirmaron, fuentes con acceso al caso, que indicaron que las pruebas estaban en el celular de María Cantero, histórica secretaria de Fernández, que fue secuestrado en el marco de la investigación por el caso de los seguros. Las imágenes y mensajes darían cuenta de supuestos golpes del expresidente a quien es su pareja y quien lo acompañó durante su Presidencia.

Según las mismas fuentes, en el celular habrían aparecido cuatro fotos que mostrarían a Fabiola golpeada y hasta un video en el que aparecería el expresidente en una situación violenta. La veracidad de esos materiales publicados por Clarín fue confirmada por el penalista Juan Pablo Fioribello, quien actúa como defensor de Alberto Fernández.

El teléfono que fue auditado y del que se obtuvo la información es el de la asistente del expresidente, en el que también se encontraron chats en los que habla con su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, sobre gestiones para interceder por él con el fin de quedarse con el negocio de los seguros de diferentes reparticiones públicas durante el gobierno del Frente de Todos.

En los chats se menciona a diferentes funcionarios a los que Martínez Sosa querría convencer para que contrataran a su aseguradora. Estas pruebas están incorporadas a la causa que llevan el fiscal Carlos Rívolo y el juez federal Julián Ercolini, en la que el expresidente Fernández, Martínez Sosa y Cantero integran la lista de imputados.

Además, en el marco de la misma causa que investiga una posible maniobra fraudulenta, la Justicia detectó un contacto entre Cantero y la exvicepresidenta Cristina Kirchner. El peritaje, que registró una conversación entre Cantero y Martínez Sosa sobre la charla que había tenido la secretaria con la expresidenta, fue confirmado por fuentes judiciales, mientras que voceros políticos ratificaron a LA NACION que ese contacto existió y fue antes de la toma de posesión del gobierno.

“Cristina la conocía a María porque fue la secretaria de Alberto por 30 años”, dijo anoche una fuente cercana a la exvicepresidenta, tras su presentación en la ciudad de México, donde hizo un pronunciamiento sobre la grave situación que atraviesa Venezuela.

La relación entre Alberto y Fabiola

El abogado y profesor y la periodista y actriz comenzaron su relación en 2014, luego de que el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner diera una charla en la universidad en donde Fabiola estudiaba. Antes de terminar la cursada, Fernández le concedió una entrevista para la tesis y allí cruzaron teléfonos, para “quedar en contacto”. Tras ello, él la llamó para invitarla “a tomar un café” y tener su primera cita, en 2013.

El 14 de mayo de 2016, desde Francia, la pareja anunció su compromiso vía Instagram a través de una foto en la que se veían dos copas de vino blanco, sostenidas por las manos izquierdas de cada uno y, en el dedo anular de ella, un anillo de oro. Sin embargo, nunca fijaron fecha para su boda.

Tras las elecciones presidenciales de 2019, donde Fernández fue elegido presidente de la República Argentina, Yañez cumplió el rol de primera dama. Al año siguiente fue designada presidenta honoraria de la Fundación del Banco Nación Argentina.

Finalmente, el 11 de abril de 2022, nació el primer hijo de la pareja.

La Nación