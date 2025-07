El plan del Gobierno para armar las listas de candidatos con el Pro y la UCR

En el Gobierno hay muchas dudas -y poco apuro- en las incipientes negociaciones por las eventuales alianzas con las fuerzas aliadas para las próximas elecciones.

Pero, a pesar de la falta de certezas, en la Casa Rosada ya advierten sobre el método que tienen planeado aplicar en caso de que prospere un pacto, sea con los amarillos y/o con una parte de la UCR. Y dan por sentado que sus eventuales socios deberán aceptarlo.

A priori, un importante funcionario que mantiene contacto diario y directo con Javier y Karina Milei advirtió que planean que prime como mecanismo para la distribución de lugares en las nóminas la comparación en el peso específico de cada fuerza ante la opinión pública. Esa que sólo puede medirse a través de encuestas que, se sabe, fallaron innumerables veces, en especial en los últimos turnos electorales.

Según este plan, cada espacio, en caso de una convergencia, exhibiría muy cerca de la fecha del cierre de listas los estudios de opinión de distintas consultoras que demuestren su intención de voto. Y de acuerdo a esos resultados se decidiría el orden en que iría listado el candidato de cada partido y se distribuiría en la lista.

Milei firmó el proyecto de Ficha Limpia antes de viajar a EEUU: afecta a Cristina Kirchner y a funcionarios del Gobierno

“Cada uno tendrá que poner sobre la mesa lo que tiene para aportar, es lo lógico, ¿no?”, dijo un importante funcionario desde su despacho en la Casa Rosada. E insistió: “Es lo que va a terminar pasando”.

No es la primera vez que en el entorno de Javier y Karina Milei hablan en términos matemáticos. Cuando en los pasillos del Palacio se menciona alguna intención de condicionamiento sobre cualquier tema de parte de un referente de PRO, los libertarios contestan con referencias a porcentajes de intención de voto: “Ellos tienen un 3 o 4 por ciento a nivel nacional, ¿con qué quieren discutirnos a nosotros”, suele repetir un asesor. “Mauricio Macri tiene una de las imágenes negativas más altas del país, ¿por qué sería candidato sobre cualquier otro, aunque sea desconocido?”, agregó otro, la semana pasada.

Estas ideas todavía no fueron manifestadas al PRO duro, que aún espera una respuesta del oficialismo. Pero en las filas macristas no se sorprenden cuando se los consulta por el supuesto mecanismo. “Al final, tanto que lo critican, quieren usan el método de Marcos Peña”, dijo un histórico funcionario porteño, en referencia a la mano derecha del Macri presidente. Más allá de las chicanas, creen que hay que esperar unos meses para que se aclare el panorama sobre la relación con el Gobierno.

Al interior del partido amarillo no tienen claro qué les conviene y, si bien algunos referentes están ávidos por saltar el muro que los separa del jardín libertario, otros creen que lo mejor es conservar la independencia del PRO este año, hacerse cargo en caso de un resultado adverso, con magros resultados, y sentarse a negociar con el Gobierno en 2027 con una identidad clara.

En Balcarce 50 los más envalentonados creen que no hará falta, siquiera, comparar números. Creen que para mayo el acompañamiento electoral a Milei será tan contundente que no hará falta medir al resto. En cambio, reinará el trazo de la lapicera de “el Jefe”, Karina Milei, tal como ocurría -y quizá siga ocurriendo- en el kirchnerismo. El Presidente, eso sí, tendrá la última palabra, advierten en la cúpula libertaria.

Las posibilidades de un acuerdo con PRO son inciertas y parecen alejadas. Sobre todo después del vacío de silencio que hizo Milei ante la propuesta de Macri de conformar una mesa con ciertos dirigentes que el ex jefe de Estado procuró mencionar con nombre y apellido, para apurar a los violetas. No ayudaron los más recientes dardos que disparó la cuenta “anónima” de Santiago Caputo en la red X contra importantes referentes del macrismo.

Con la fecha del cierre de listas lejana (y, en rigor, incierta, porque la que rige en el cronograma electoral podría postergarse si se suspenden o eliminan las PASO) por ahora parece imponerse el reclutamiento “por goteo” de dirigentes, sin un pacto institucional o formal, como desea el ex presidente.

Los casos más recientes fueron los del radical del PRO de Córdoba, Luis Juez; el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; y su par de 25 de mayo, Ramiro Egüen. Y para lo sucesivo, en el círculo de Milei tienen en la mira al ex candidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, aunque cuentan que Milei no tiene al “Colo” en el mayor de las estimas, justamente por su cercano pasado con el ex jefe de gobierno porteño.

De todas formas, quienes creen en el Gobierno que la hipótesis de un acuerdo es posible ya lanzan sus advertencias. En el PRO lo ven como una buena señal: “Si negocian es porque nos tienen en cuenta”, dijo un importante referente bonaerense amarillo.

Infobae