El futuro embajador de EEUU habló de CFK: “Tiene que recibir la justicia que merece”

Peter Lamelas, futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para defender su nominación y fue consultado por la situación de Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario. El funcionario dijo que la ex presidenta “tiene que recibir la justicia que merece”.

El diplomático expuso su postura de manera enfática, deslizando críticas hacia CFK y detallando los lineamientos principales que marcarán su gestión en Buenos Aires. Lamelas anticipó que uno de sus ejes prioritarios será apoyar el esclarecimiento del atentado a la AMIA y limitar la expansión de inversiones chinas en el país.

Durante su exposición, Lamelas agradeció al senador Cruz, que en años recientes solicitó sanciones contra Cristina Kirchner y su entorno. “Quiero darle las gracias. Usted fue uno de los primeros en denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, CFK. Mientras me preparaba para esto durante las últimas semanas, leí una carta que usted envió al secretario Blinken en 2022 en la que pedía sanciones, que se sancionara a ella y a su familia. Y quiero volver a darle las gracias por ello”, expresó el diplomático. En ese marco, hizo alusión a los procesos judiciales en curso contra la ex presidenta, remarcando que “ha sido procesada y declarada culpable de fraude por no uno, sino dos tribunales. Nuestra versión del Tribunal Supremo la declaró culpable. Si no fuera política, estaría en prisión. Está bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político que existe allí”.

El futuro embajador se refirió también al papel de CFK tras los atentados a la AMIA. “Obviamente, que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento. Y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal Nisman. Aplaudo los esfuerzos de Milei para llegar al fondo de esto. Creo que necesitamos continuar investigando quién tuvo la responsabilidad por las bombas. Hay una orden de arresto contra miembros de Hezbollah”.

En la misma intervención, Lamelas se refirió al entramado político argentino, destacando que un aspecto central de su función será recorrer todas las provincias para entablar vínculos directos con los distintos gobiernos regionales. “Mi función también consiste en salir al campo y asegurarme de que erradicamos la corrupción y apoyamos a Milei y al Gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado de AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece”, sostuvo.

Lamelas resaltó que existen “23 provincias y cada una de ellas tiene su propio gobierno independiente” y advirtió: “Cada gobierno independiente podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para que vengan y realicen proyectos en esa provincia en particular, lo que también podría dar lugar a corrupción, a corrupción por parte de los chinos”.

Respecto a la influencia de China en el país, alertó sobre la capacidad de cada provincia argentina de negociar acuerdos de inversión de manera autónoma y las posibles consecuencias asociadas. El diplomático anticipó que buscará evitar que esa dinámica derive en prácticas de corrupción o alianzas estratégicas que perjudiquen los intereses estadounidenses. “Una de mis funciones como embajador sería viajar, viajar a todas las provincias y dialogar y establecer una verdadera colaboración con esos gobernadores”, indicó, reiterando que su rol no se limitará al ámbito presidencial, sino que incluirá el trabajo directo con figuras como el ministro de Asuntos Exteriores, Luis Caputo, y otros integrantes del gabinete de Javier Milei.

Lamelas identificó un desafío adicional en la persistencia del “movimiento kirchnerista”, que caracterizó como “más a la izquierda que el propio peronismo”, y señaló la necesidad de mantener la atención sobre su influencia. En su visión, la inestabilidad política reciente obliga a fortalecer el respaldo diplomático al actual presidente. “Debemos seguir apoyando la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y durante el próximo mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”, detalló.

Las declaraciones del futuro embajador se enmarcaron en su audiencia de confirmación, donde presentó los lineamientos que, considera, deberían regir el vínculo bilateral entre Estados Unidos y Argentina en el corto y mediano plazo.

