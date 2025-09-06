Mató a un ladrón el titular de una ONG de víctimas de delitos graves

El titular de una ONG que acompaña a familiares de víctimas de delitos graves fue abordado por seis ladrones que intentaron robarle el auto con el que trabajaba para una aplicación de viajes en La Matanza. El hombre sacó su arma y mató a uno de los asaltantes, mientras un cómplice resultó herido. Los restantes se escaparon.

Se trata de Rubén Carballo, quien fundó la Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas de delitos (Cafavi), una organización sin fines de lucro que acompaña a personas cuyos familiares y allegados fueron asesinados en un hecho delictivo.

Carballo creó esta ONG luego del crimen de su hijo de 17 años, también de nombre Rubén y quien murió a raíz de los golpes que sufrió en la previa de un recital de Viejas Locas que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2009 en el estadio de Vélez.

La familia del chico apuntó contra la Policía que participó del operativo de seguridad en aquel entonces y recién en 2013 hubo sanciones para un grupo de efectivos apuntados.

Este viernes por la noche, el hombre estaba trabajando como chofer de una aplicación de viajes cuando cerca de las 23 recibió un pedido desde la plaza de San Justo, en la calle Arieta al 3100 de esa localidad de La Matanza. En el lugar se subieron dos jóvenes a su auto, un Nissan negro. El destino era en el kilómetro 40 de la ruta 3, en Virrey del Pino. "Justo venían para mi barrio, por eso los levanto. Noté algo raro, les preguntó que hacían y me dijeron que iban a comer unas hamburguesas, cuando tenían como veinte hamburgueserías en San Justo. Después les hice otra pregunta y ni me respondieron. Y se miraban entre ellos", recordó el conductor en diálogo con Clarín.