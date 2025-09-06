Volvió Milei

n Tras su breve visita a Los Ángeles, Javier Milei regresó a Buenos Aires para acompañar a La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo en territorio bonaerense, donde el pasado miércoles encabezó el cierre de campaña de sus candidatos.

El jefe de Estado retorna al país dejando atrás una exitosa reunión con 80 poderosos empresarios, banqueros e inversores convocados por el Instituto Milken, en la que dejó en claro que continuará administrando la economía con mano de hierro a pesar de los recientes traspiés legislativos.

Además, vaticinó que comenzará a equilibrar fuerzas en el Congreso de la Nación una vez que culmine el período electoral que tendrá una importante parada el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires. En EEUU, Milei ratificó el curso del programa económico ante 80 poderosos empresarios y banqueros,