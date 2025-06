Apertura mental para una nueva temporada de cambios

En realidad, esta lógica abrumadora impacta implacablemente e los diferentes ámbitos de la vida en comunidad, pero en cada uno de ellos opera de un modo diverso con ritmos y potencias singulares. Hasta allí no parece ser disruptivo el asunto ya que no se trata de algo inusual, sino más bien de un fenómeno recurrente y hasta comparable.

Lo que llama la atención, y por lo tanto distingue a esta etapa particular son dos cuestiones muy interesantes que obviamente exhiben un correlato lineal y explican con creces las características insólitas del presente, rompiendo el molde tradicional de cualquier análisis.

La velocidad de las transformaciones y la injerencia directa de la tecnología de vanguardia en la productividad son aspectos que no pueden soslayarse ya que sus efectos son indisimulables al punto tal que esclarecen lo que está sucediendo de una manera simple pero argumentalmente contundente.

Muchos de los gigantes empresariales de hoy emergieron años atrás y otros que fueron lideres en su era, hoy se extinguen estrepitosamente o tambalean abandonando sus posiciones de privilegio, esas que supieron tener un par de décadas atrás y que ahora son sólo buenos recuerdos.

"Los que la ven en forma anticipada tienen muchas chances de avanzar y sobrevivir, pero los que quedan cegados por su enfoque estructurado pueden rezagarse o hasta desaparecer en este embrollado ecosistema que no da revanchas y pulveriza no solo a los improvisados sino también a los más avezados que no tuvieron el coraje de dar el salto adecuadamente."



Los observadores más superficiales dirán que hay una elevada cuota de suerte, pero quizás no sea buena idea enamorarse de esa justificación que omite los méritos de los exitosos, sino más bien identificar cuáles fueron las visiones de aquellos audaces para tomar nota de eso e intentar replicarlo.

El pasado está repleto de ejemplos victoriosos que se ampararon en modelos de mucho esfuerzo y empeño, de talento natural combinado con buenas decisiones. Desacreditar esos logros sería minimizar lo ocurrido, pero quedarse atado a esa única forma de ver los hechos podría resultar hoy completamente insuficiente.

Tal vez valga la pena rescatar lo positivo de aquellas grandes aventuras y adicionar las modernas habilidades que hoy detentan las generaciones que vienen tomando la posta con otra impronta, que irrumpe pateando el tablero y ganando batallas muy valiosas.

La capacidad para no aferrarse a lo antiguo ni tampoco tropezar idealizando lo novedoso es un justo medio al que deberían aspirar los que emprenden ahora, sea que hayan arrancado hace poco, que vengan desde lejos empujando sus proyectos, o inclusive aquellos herederos que tienen la misión de superar el legado recibido por sus antecesores.

No hay en esto un manual inmaculado que tenga todas las claves en un compendio doctrinario. Se podrían enumerar algunas consignas útiles para esta hoja de ruta que propone un reto más sofisticado que lo ya transitado, con componentes inexplorados que interpelan a los más astutos, pero también a los más osados.

El factor tiempo considerado ya no desde su dimensión cronológica sino desde la aceleración que invade el flujo de negocios es una arista que no puede ser ignorada. Las herramientas se vuelven ahora obsoletas con gran celeridad, la inversión necesaria para seguirle el ritmo a lo que va poniéndose en el tapete es elevada y además involucra riesgos de todo orden poniendo en jaque no sólo a los sistemas sino también invitando a desterrar paradigmas.

"En una temporada plagada de tempestades, con pocas certezas y un horizonte difuso los que maniobran ágilmente cuentan con ventaja. Los obcecados que no revisan sus prejuicios, que no están dispuestos a innovar, a construir alianzas, a crecer como un mecanismo de supervivencia tienen por delante un panorama realmente comprometido."



En esa misma dirección la tecnología, abundante a todo nivel, intenta ser de utilidad adaptándose a casi cualquier proceso operativo, amenazando con ocupar puestos de trabajo, pero simultáneamente brindando soluciones, disminuyendo costos y abaratando precios generando un ambiente competitivo cruel para el empresariado, pero extremadamente beneficioso para los consumidores y por lo tanto para la sociedad.

Esta descripción que parece una obviedad es negada sistemáticamente por los actores de siempre, esos que sostienen que llegaron hasta aquí sin depender de lo nuevo e infieren con cierta arrogancia intelectual que podrán permanecer en el podio sin estas nuevas posibilidades.

Se trata de una afirmación atrevida e indemostrable pero fundamentalmente peligrosa. Cuando las creencias se convierten en capricho y se pierde la flexibilidad para convivir con lo que se va presentando sin credenciales que lo validen, todo se hace muy opaco y la visión ocupa entonces el rol protagónico.

"Los que reaccionen con dinamismo tendrán una ventana de oportunidades con alternativas de todo tipo. A los que siguen tapando el sol con la mano los espera un trayecto inviable con pronóstico anunciado. La pelota está picando y hay que tomar decisiones hoy mismo."



