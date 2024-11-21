¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Raúl Barboza calor en Corrientes Banco de Corrientes
Raúl Barboza calor en Corrientes Banco de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ALLANAMIENTO DE LA POLICIA RURAL

Abigeato: incautaron caballos, plantines de marihuana y animales silvestres

Tras allanamientos en los barrio Doctor Montaña y Pirayuí un hombre fue detenido

Por El Litoral

Jueves, 21 de noviembre de 2024 a las 20:33

Una investigación iniciada por el delito de abigeato, derivó en la detención de un hombre el secuestro de cinco caballos, balanza y plantines de marihuana, así como animales silvestres cuya tenencia se halla prohibida.


Los trabajos realizó personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Corrientes, que concretó allanamientos en los barrios Dr. Montaña y Pirayui con la colaboración de la División PAR y GTO,  bajo las órdenes del Juez de Garantías, César Valenzuela.


En tal sentido detallaron que en el Dr. Montaña, fue aprehendido un hombre identificado como Luis Nicolás P. acusado de robo de caballos y abigeato. Secuestraron cinco caballos, un carro, tres celulares, cuatro cuchillos, dos machetes, una chaira, elementos de montar, una balanza y tres plantines de marihuana, según detallaron.


Por otro lado en el Pirayui, se encontraron con motocicletas, numerosas partes de distintas motos, tres loros y una tortuga terrestre cuya tenencia se halla prohibida por la legislación vigente. La moradora, Ana María G., no pudo acreditar su procedencia y desde la Fiscalía se ordenó el secuestro de los animales y la intervención de la Dirección Provincial de Recursos Naturales.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD