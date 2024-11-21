Abigeato: incautaron caballos, plantines de marihuana y animales silvestres

Una investigación iniciada por el delito de abigeato, derivó en la detención de un hombre el secuestro de cinco caballos, balanza y plantines de marihuana, así como animales silvestres cuya tenencia se halla prohibida.

Los trabajos realizó personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Corrientes, que concretó allanamientos en los barrios Dr. Montaña y Pirayui con la colaboración de la División PAR y GTO, bajo las órdenes del Juez de Garantías, César Valenzuela.

En tal sentido detallaron que en el Dr. Montaña, fue aprehendido un hombre identificado como Luis Nicolás P. acusado de robo de caballos y abigeato. Secuestraron cinco caballos, un carro, tres celulares, cuatro cuchillos, dos machetes, una chaira, elementos de montar, una balanza y tres plantines de marihuana, según detallaron.

Por otro lado en el Pirayui, se encontraron con motocicletas, numerosas partes de distintas motos, tres loros y una tortuga terrestre cuya tenencia se halla prohibida por la legislación vigente. La moradora, Ana María G., no pudo acreditar su procedencia y desde la Fiscalía se ordenó el secuestro de los animales y la intervención de la Dirección Provincial de Recursos Naturales.