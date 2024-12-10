¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fatalidad en corrientes

Un colectivo atropelló y mató a un menor de 12 años en Goya

El accidente se registró este martes. En el lugar trabajan personal de la Policía y de la salud. 

Por El Litoral

Martes, 10 de diciembre de 2024 a las 16:30
FOTOS: Captura TN Goya

Un menor de 12 años murió tras ser atropellado por un colectivo urbano en la ciudad correntina de Goya, informaron este martes fuentes policiales. 

El accidente se registró por avenida Primeros Concejales entre las calles Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fatal se trasladaba en bicicleta, perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica. 

En ese momento, el chofer del micro urbano intentó esquivarlo, pero lo aplastó con las ruedas traseras, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Por razones de jurisdicción interviene la Comisaría Segunda.

*Con información de TN Goya

