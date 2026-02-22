†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Dr. Millán, lamento profundamente su partida. Estaré eternamente agradecido a Ud. y su familia por todo lo brindado siempre para conmigo. Su don de gran y bondadosa persona, su inmensa sabiduría y su inagotable paciencia y buen humor frente a todas las adversidades no serán más que ejemplos a emular. Los que tuvimos el privilegio de haber compartido la vida con Ud. sentimos muchísimo esta triste noticia. Mi familia y yo rogamos un eterno descanso por Ud. y acompañamos a toda su familia en estos momentos. Martín Olivetti. c/112

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Falleció el 18/2/26. Carlos Manuel Botello, Ma. Elena Gaillard y sus hijos Carlos, Marcelo y Cecilia, participan con mucho dolor su fallecimiento, acompañado a su familia en este triste momento. c/125

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Beatriz Oscherov, Aníbal Bar, Damián Bar y familia ruegan una oración en su memoria y acompañan a la querida Sonnia y familia. c/126

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de febrero de 2026. Juan José Lertora (a), participa el fallecimiento de su querido amigo y colega, distinguido de la práctica de la pediatría, y ex compañero del colegio Nacional y la Facultad de Medicina de la UNNE. Con sentidos pésames para su familia y amigos. c/127