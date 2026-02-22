¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Rugby Dirección de Recursos Forestal Incendio en Corrientes
Rugby Dirección de Recursos Forestal Incendio en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Por El Litoral

Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 00:00

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Dr. Millán, lamento profundamente su partida. Estaré eternamente agradecido a Ud. y su familia por todo lo brindado siempre para conmigo. Su don de gran y bondadosa persona, su inmensa sabiduría y su inagotable paciencia y buen humor frente a todas las adversidades no serán más que ejemplos a emular. Los que tuvimos el privilegio de haber compartido la vida con Ud. sentimos muchísimo esta triste noticia. Mi familia y yo rogamos un eterno descanso por Ud. y acompañamos a toda su familia en estos momentos. Martín Olivetti. c/112

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026.  Falleció el 18/2/26. Carlos Manuel Botello, Ma. Elena Gaillard y sus hijos Carlos, Marcelo y Cecilia, participan con mucho dolor su fallecimiento, acompañado a su familia en este triste momento. c/125

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026.  Beatriz Oscherov, Aníbal Bar, Damián Bar y familia ruegan una oración en su memoria y acompañan a la querida Sonnia y familia. c/126

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de febrero de 2026. Juan José Lertora (a), participa el fallecimiento de su querido amigo y colega, distinguido de la práctica de la pediatría, y ex compañero del colegio Nacional y la Facultad de Medicina de la UNNE. Con sentidos pésames para su familia y amigos. c/127

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD