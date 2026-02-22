Corrientes: murió una mujer tras recibir una descarga eléctrica en un hospedaje

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió una mujer tras recibir una descarga eléctrica en un hospedaje de la localidad correntina de Mercedes.

El hecho se registró en horas de la mañana de este domingo en un hotel ubicado por calle Juan Pujol al 1500.

Según la información inicial, la mujer de 35 años de edad había mantenido contacto con un cable y recibido una descarga eléctrica, lo que le provocó la muerte.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles y pormenores sobre cómo se produjo el hecho.

La investigación continúa en la dependencia policial correspondiente, donde se realizan las actuaciones de rigor para determinar con precisión las circunstancias de la tragedia.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal interviniente, mientras se aguardan avances en las pericias que permitan esclarecer lo sucedido.