En diferentes operativos detienen personas y secuestran elementosde dudosa procedencia

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a dos personas en la ciudad Capital y secuestró elementos de dudosa procedencia.

Efectivos de la Comisaría XVI Urbana realizaban recorridos de prevención de delitos en diferentes barrios de su jurisdicción cuando divisaron a un hombre en el barrio Universitario trasladando un tubo de gas de 10 kg.

Al momento de entrevistar al sujeto, este no pudo justificar la procedencia del elemento, siendo demorado preventivamente y la garrafa secuestrada.

En las mismas tareas pero ahora en el barrio San Gerónimo se demoró a una persona que trasladaba una chapa de cinco metros aproximadamente, acción que no pudo ser explicada.

Los demorados y lo secuestrados fueron trasladados a la mencionada dependencia donde se realizaron las diligencias de rigor.

