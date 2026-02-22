¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

En diferentes operativos detienen personas y secuestran elementosde dudosa procedencia

Por El Litoral

Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 11:29

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a dos personas en la ciudad Capital y secuestró elementos de dudosa procedencia.

Efectivos de la Comisaría XVI Urbana realizaban recorridos de prevención de delitos en diferentes barrios de su jurisdicción cuando divisaron a un hombre en el barrio Universitario trasladando un tubo de gas de 10 kg.

Al momento de entrevistar al sujeto, este no pudo justificar la procedencia del elemento, siendo demorado preventivamente y la garrafa secuestrada.

En las mismas tareas pero ahora en el barrio San Gerónimo se demoró a una persona que trasladaba una chapa de cinco metros aproximadamente, acción que no pudo ser explicada.

Los demorados y lo secuestrados fueron trasladados a la mencionada dependencia donde se realizaron las diligencias de rigor.
 

