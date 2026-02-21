Correntinos viajaron a Florianópolis por trabajo y fueron víctimas de explotación laboral

Una grave denuncia por presunta estafa y explotación laboral afecta a trabajadores correntinos que viajaron a Florianópolis, Brasil, en busca de mejores oportunidades. El caso tomó repercusión en las últimas horas y generó preocupación en Monte Caseros, de donde son oriundas varias de las víctimas.

Según los testimonios difundidos, las personas habrían sido contactadas por dos mujeres, identificadas como S. M. y su hija A. P., quienes ofrecían trabajo en el exterior con la promesa de cubrir los gastos de traslado y brindar alojamiento. Sin embargo, al llegar al destino, las condiciones eran completamente distintas a las acordadas.

En busca de oportunidades en el vecino país

Una de las víctimas relató que fueron alojados en una casilla de madera en mal estado, sin condiciones básicas de habitabilidad.

“Te dan una casilla sin colchón, ventilador ni vajilla. Es un lugar inhabitable, rodeado de monte. Hombres y mujeres viven esclavizados, maltratados y con sueldos miserables”, denunció en comunicación con radio Radio Mega 95.3 de Monte Caseros.

Además, explicó que el pasaje de regreso, que supuestamente sería cubierto por los empleadores, solo se otorgaría después de tres meses de trabajo, aunque luego ese costo sería descontado del salario. A esto se suma que los trabajadores debían afrontar sus propios gastos de alimentación.

“Un perro vive mejor que en ese alojamiento”, expresó la denunciante, reflejando la gravedad de la situación.

De acuerdo a la información difundida, al menos tres mujeres fueron engañadas bajo esta modalidad. Ante las condiciones de explotación laboral, debieron costear por sus propios medios el regreso a la Argentina, lo que implicó un fuerte impacto económico y emocional.

La preocupación también se centra en la situación de dos jóvenes correntinos, identificados como Nahuel y Victoria, oriundos del barrio Florida de Monte Caseros, quienes permanecerían en Brasil sin recursos para regresar. En el mensaje difundido se solicita la colaboración de familiares o cualquier persona que pueda asistirlos para facilitar su retorno.

El caso generó alarma en la comunidad, especialmente entre quienes buscan oportunidades laborales fuera del país. La denuncia advierte que muchas personas aceptan este tipo de propuestas impulsadas por la necesidad económica, sin conocer las condiciones reales de trabajo.

“Mucha gente se va engañada por necesidad. Cuídense, no se dejen engañar”, cerró.