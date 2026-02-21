Scioli: "Vine a entregar la distinción de la ONU a Colonia Carlos Pellegrini, que calificó como el mejor pueblo del mundo"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, está de visita en Corrientes con agenda oficial. El funcionario nacional llegó a Colonia Carlos Pellegrini para entregar en mano a las autoridades locales la distinción que la ONU hizo a la localidad correntina al reconocerla como uno de los mejores pueblos del mundo.

"Hoy recorrí Colonia Carlos Pellegrini, uno de los principales portales de acceso a los Esteros del Iberá, donde tuve el honor de entregar el reconocimiento Best Tourism Village de ONU Turismo, el que ganaron en 2025 junto a Maimará, Jujuy", confirmó Scioli en sus redes sociales.

Scioli navegó por la Laguna Iberá y también bailó chamamé con la diputada nacional, Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza.

"Colonia Carlos Pellegrini, con su diversidad ambiental y cultural, su gastronomía típica y el avistaje de flora y fauna, es un ejemplo de desarrollo turístico sostenible y de crecimiento para la economía local", agregó mientras recorría cada rincón del pueblo.

"Me acompañaron el ministro de Turismo de Corrientes @juanebraillardpoccard , la diputada nacional @virchugallardo ; el intendente de Colonia Carlos Pellegrini, Juan de la Cruz Fraga; la intendenta del Parque Nacional Iberá, Gimena Martínez; junto a autoridades provinciales y locales, con quienes compartimos la alegría y el potencial que representa esta distinción", informó.

Se trasladó luego a Capital, donde recorrió La Unidad y fue sorprendido por la calidad del paseo gastronómico. "Corrientes tienen esa magía, sus comidas, su músíca, su cultura, su gente y yo invito a cada argentino a redescubrir el país y en especial Corrientes", dijo.

En La Unidad estuvo en La Pueblera, uno de los locales gastronomicos del espacio y felicitó al "maravilloso equipo de la gastronomía de Pueblera por esta obra de arte que es los distintos platos rescatando todas las tradiciones, los gustos, los sabores. Ponen en valor los emprendedores que proveen de todos estos productos que realmente son una maravilla y hacen el atractivo del turismo".

"Convoco a que las familias argentinas descubran nuestro país, que vengan a la provincia de Corrientes, porque Corrientes tiene esta cosa mágica de su música, el chamamé, los chipás, la fista del río", lanzó.

Luego visitó el Teatro Juan de Vera, supervisó sus instalaciones y se interiorizó sobre su historia, y la agenda de actividades para todo el año.

Se esperaba que asistiera el corsodromo Nolo Alías para presenciar el carnaval.

Reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Corrientes

Carlos Pellegrini y Maimará (Jujuy) se posicionan entre los 52 destinos rurales más destacados del mundo, seleccionados entre más de 270 candidaturas de 65 Estados Miembros.

Ambas localidades recibieron la distinción por su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y natural, además de impulsar la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo local.

Desde su primera edición en 2021, la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue anualmente pueblos que son ejemplo de destinos rurales con bienes culturales y naturales reconocidos, y que se destacan por preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad a nivel económico, social y ambiental.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación dijo que acompañó a los municipios en la postulación, mediante asistencia técnica para la documentación requerida por ONU Turismo.

La iniciativa Best Tourism Villages, lanzada en 2021, busca impulsar el desarrollo rural mediante el turismo, al valorar el patrimonio cultural y los recursos naturales de las comunidades. Un Consejo Asesor independiente evalúa a los candidatos en nueve áreas clave, que incluyen sostenibilidad económica, social y ambiental, gobernanza, infraestructura, salud y seguridad.

Además del reconocimiento principal y el Programa de Mejora, la Red de Mejores Pueblos Turísticos fomenta el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los destinos seleccionados, y promueve la colaboración público-privada.

Colonia Carlos Pellegrini, ubicada a 362 kilómetros de la capital correntina, cuenta con una población aproximada de 1.120 habitantes. Se encuentra a orillas de la Laguna Iberá, en el corazón de la provincia de Corrientes.

El pueblo es el principal portal de acceso a los Esteros del Iberá, el mayor humedal de Argentina, que abarca 1,3 millones de hectáreas. La localidad es el principal ingreso al Parque Nacional Iberá, reconocido por su rica biodiversidad y por ser uno de los humedales más importantes de Sudamérica. Su desarrollo está ligado al turismo de naturaleza y la conservación del entorno