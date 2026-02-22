Murió un motociclista tras impactar contra un poste de luz en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un hombre tras sufrir un siniestro vial en la localidad correntina de Saladas.

Según la información inicial, el hecho se había registrado en un camino vecinal y tuvo como protagonista a un joven de apellido Vera, de 20 años de edad que circulaba en una Guerrero GMX 150 cc.

Por razones que aun se desconoce, el joven habría perdido el control del rodado y terminó impactado contra una jirafa de alumbrado público, falleciendo en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas.

En la citada dependencia policial se llevan adelante las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas y circunstancias del hecho, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.