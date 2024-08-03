¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Volvieron a internar a la oficial Bárbara Romero que fue baleada por su ex pareja

La joven había recibido el alta hace menos de una semana. 

Por El Litoral

Sabado, 03 de agosto de 2024 a las 11:52

Volvieron a internar a la oficial de la Policía de Corrientes, Bárbara Romero. Así lo confirmó este sábado la madre de la joven a través de la redes sociales.

Bárbara Romero había recibido el alta hace seis días luego de estar internada durante tres meses tras ser atacada por otro policía de apellido Medina, quien le efectuó al menos cinco disparos cuando estaba en su domicilio en la localidad correntina de San Cosme. 

Luego de recibir el alta, la joven se encontraba en su domicilio siguiendo con su tratamiento.

Sin embargo, la madre dio a conocer que Bárbara debió ser internada nuevamente por un cuadro de neumonía severa. 

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD