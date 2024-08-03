Volvieron a internar a la oficial Bárbara Romero que fue baleada por su ex pareja

Volvieron a internar a la oficial de la Policía de Corrientes, Bárbara Romero. Así lo confirmó este sábado la madre de la joven a través de la redes sociales.

Bárbara Romero había recibido el alta hace seis días luego de estar internada durante tres meses tras ser atacada por otro policía de apellido Medina, quien le efectuó al menos cinco disparos cuando estaba en su domicilio en la localidad correntina de San Cosme.

Luego de recibir el alta, la joven se encontraba en su domicilio siguiendo con su tratamiento.

Sin embargo, la madre dio a conocer que Bárbara debió ser internada nuevamente por un cuadro de neumonía severa.