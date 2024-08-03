La jueza otra vez convocó los padres y hermanos del niño desaparecido

En medio de un reclamo por una comunicación más directa, la Justicia Federal de Goya citó a los familiares de Loan Danilo Peña para tomarles nuevamente declaración testimonial

La jueza Cristina Pozzer Penzo ha decidido convocar a José Peña, Catalina Noguera y a todos los hermanos del niño desaparecido hace 52 días en paraje Algarrobal de 9 de Julio.

La magristrada considera que puede obtener con sus testimonios nuevos datos esclarecedores o detalles que puedan ayudar con el caso.

La medida se daría en el transcurso de esta semana cuando además, deberá expedirse con respecto a la imputación de los siete detenidos. Podría darse que algunos de ellos recupere la libertad en caso de que no se logre reunir la evidencia necesaria como para sostener alguna imputación.

A lo largo de todo este tiempo, se sucedieron situaciones que la jueza pretende que se vayan esclareciendo, como por ejemplo las llamadas borradas del celular de la abuela Catalina Peña, que por el momento no fue convocada por la magistrada.

En tal sentido tanto José Peña como Mariano salieron al cruce de una transmisión de Crónica al considerar que faltaban el respeto a la anciana.

El caso del papá de Loan cuando Catalina era abordaba en una controversia en torno a las 34 llamadas borradas de su celular, interrumpió afirmando que su madre “no entiende nada”.

Catalina insistió en que no sabe cómo eliminar contenido de su celular, culpando a Laudelina Peña de ser la responsable. “Yo no sé borrar el teléfono”, aseguró.

José Peña, visiblemente alterado, criticó la declaración de su madre diciendo: “No escucha nada ella y no entiende nada de lo que está pasando”. Además, comentó sobre el sentimiento de Catalina de que Loan está con vida: “Todos lo sentimos así, pero estamos todos mal acá”.