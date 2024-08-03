Gendarmería Nacional informó este sábado que incautaron 29 mil kilos de soja que iban ocultas en una carga de maíz en la localidad correntina de Villa Olivari.

Efectivos realizaban operativos de control cuando detuvieron la marcha de un camión con carga de maíz que se dirigía desde Pampa del Infierno a San Vicente, Misiones.

De esta manera, los efectivos procedieron a inspeccionar la carga y hallaron que estaban transportando soja debajo de una lona que separaba del maíz.

Ante el hecho, se procedió al secuestro del camión y de la carga.