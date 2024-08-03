¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Incautaron 29 mil kilos de soja que iban ocultas en una carga de maíz 

El procedimiento se realizó en las primeras horas de la mañana de este sábado en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Sabado, 03 de agosto de 2024 a las 09:55

Gendarmería Nacional informó este sábado que incautaron 29 mil kilos de soja que iban ocultas en una carga de maíz en la localidad correntina de Villa Olivari. 

Efectivos realizaban operativos de control cuando detuvieron la marcha de un camión con carga de maíz que se dirigía desde Pampa del Infierno a San Vicente, Misiones. 

De esta manera, los efectivos procedieron a inspeccionar la carga y hallaron que estaban transportando soja debajo de una lona que separaba del maíz. 

Ante el hecho, se procedió al secuestro del camión y de la carga. 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD