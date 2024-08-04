Corrientes: un joven está grave tras el choque de dos motocicletas

La Policía de Corrientes informó este domingo que un joven está grave tras el choque de dos motocicletas en la localidad Pueblo Libertador.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, en inmediaciones de avenida Mancini y calle Teniente Ibánez de dicha localidad.

Según la información oficial, el siniestro tuvo como protagonistas a dos motocicletas de marca Honda Wave. Una era conducida por un hombre de apellido Lenzi, de 21 años y la otra moto era guiada por un joven de apellido Cañete, de 19 años.

A consecuencia del siniestro, ambos fueron trasladados hasta el nosocomio local y posteriormente derivados hasta el Hospital de la ciudad de San Roque.

Posteriormente, el personal médico informó que Lenzi resultó con lesiones de carácter graves y Cañete lesiones de menor consideración.

Se realizaron los trámites correspondientes del caso.