Harán la Cámara Gesell a los niños que estaban en el naranjal y declara la familia

Cuando Loan Danilo Peña se esfumó del naranjal, cercano a la casa de su abuela Catalina del paraje correntino Algarrobal, no estaba solo. Junto a él estaban su tío Antonio Benítez, Mónica Millapi y su esposo, Daniel ‘Fierrito’ Ramírez: los tres detenidos.

También había otros cinco chicos, algunos de ellos familiares del nene que desapareció esa tarde. Cuatro de esos niños volverán a declarar en Cámara Gesell este lunes.

Para asegurar los derechos de los menores estará presente el Programa de Rescate y acompañamiento víctimas Trata Ministerio Justicia Nación a cargo de lic Zaida Gatti y la Asesora menores Dra Marini. Rosana.

Y, si la jornada da con los tiempos, también se le volverá a tomar testimonial a la familia del chiquito del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado.

“Se ha dispuesto que, una vez finalizadas las audiencias de Sala Gesell previstas para el lunes, se fijará una audiencia testimonial para los padres del menor desaparecido”, reza la información oficial a la que accedió a Infobae y donde se confirma la citación de los padres al Juzgado Federal de Goya, de la jueza Cristina Pozzer Penzo.

Además, se informó a los querellantes que “se citará a los hermanos mayores” de Loan: se trata de Mariano (26), José (25), Alfredo (24), Cristian (23) y César (21).

Y se informó a los abogados que “indiquen su preferencia por la modalidad de declaración, ya sea virtual o presencial, para determinar el día y hora según las posibilidades”.

En tanto, antes de ello se hará la segunda Cámara Gesell a los chicos que estaban con Loan cuando se esfumó del naranjal. Serpa este lunes, y comenzará por la mañana.

La jueza Pozzer Penzo tiene, desde la semana pasada, el informe del Programa Nacional de Rescate y acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de personas (PRN), donde le explicaron que los menores están en condiciones de declarar en sala Gesell. Son cuatro de los 5 los que fueron evaluados, ya que el quinto no está en la provincia (NdeR: no se consigna el lugar ni el sexo para proteger al menor).

Esos informes se han hecho bajo el artículo 250 ter del Código Procesal Penal, que indica en el caso de los menores que deban declarar: “El tribunal, previo a la recepción del testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 bis”.



Justamente, ese artículo 250 bis estipula para los testigos que no hayan cumplido los 16 años este procedimiento:

Sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes.

El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor.

El profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriban.

A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.

Del acto no será de la partida ese quinto niño que está fuera de la jurisdicción de Corrientes. Por ello, se libró un exhorto a la Justicia con competencia federal en la provincia donde estaría residiendo el menor para disponer que el PRN intervenga y determine si está en condiciones de declarar: la diligencia, eventualmente, será delegada a la jurisdicción correspondiente o se hará por videoconferencia, eso no fue aún determinado.

Por ello, desde el Juzgado Federal de Goya se notificó a las partes que podrán seguir las diligencias por videoconferencia y que deberán presentar los pliegos de preguntas antes del inicio de las audiencias.

Infobae