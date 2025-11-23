Buscan a dos menores de edad que están desaparecidos en Corrientes

La Policía de Corrientes emitió este domingo dos pedidos de colaboración para dar con el paradero de dos menores desaparecidos en la capital correntina.

Ambos casos se encuentran judicializados y son investigados por la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, desde donde solicitaron a los medios de comunicación difundir la información.

Búsqueda de Micaela Magalí Gómez (17)

El primer pedido se trata de Gómez Micaela Magalí, de 17 años, quien se ausentó desde la tarde del 22 de noviembre del hogar María de Nazaret.

El caso está siendo intervenido por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en turno.

Características físicas:

Estatura: 1,60 m

Contextura: delgada

Tez: blanca

Cabello: negro y corto

Ojos: marrones

Vestía: short de jean amarillo y blusa suelta blanca con negro.

Búsqueda de Jordan Benjamín Ojeda (14)

El segundo se trata de Jordan Benjamín Ojeda, de 14 años, quien se ausentó de su domicilio ubicado en el sector 36 Viviendas, Manzana A, Casa 23, entre Gutenberg e Iberá, también durante la noche del 22 de noviembre.

Tampoco se registran novedades sobre su paradero, y el caso está bajo intervención del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia.

Características físicas:

Estatura: 1,55 m

Tez: morena

Contextura: robusta

Cabello: negro

Ojos: marrones

Vestía: conjunto deportivo blanco con celeste y ojotas rojas.

Cómo aportar información

La Policía solicitó que quienes puedan aportar información cierta que ayude a localizar a cualquiera de los menores pueden comunicarse: