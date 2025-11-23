Detuvieron a un hombre por el robo en una vivienda de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un hombre de 39 años que habría sustraído dinero de una vivienda ubicada sobre calle Junín.

La causa se inició tras la denuncia por el robo de dinero en una vivienda de la calle Junín, hecho en el que el sospechoso quedó registrado por cámaras ubicadas en el Puente Chaco-Corrientes, material que permitió avanzar en su identificación.

Con esa información, los efectivos comenzaron la investigación a través de entrevistas con distintas fuentes, lo que permitió establecer que el hombre frecuentaba el barrio 100 Viviendas.

Durante la tarde del sábado se desplegaron patrullajes en la zona para dar con su paradero.

Cerca de las 15 horas, los agentes identificaron a un ciudadano cuyas características físicas coincidían con las aportadas en la denuncia.



Tras verificar sus datos personales, confirmaron que se trataba del implicado en el robo.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia y fue notificado de su aprehensión conforme al oficio emitido por el Juzgado de Garantías en turno.