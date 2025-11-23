Las noticias más importantes del 23 de noviembre

Valdés suma apoyos para presidir la UCR Nacional
Hallaron gallos de riñas heridos, así como tortugas y perros en situación de hacinamiento
Volcó un camión en la Autovía de Ruta 14 y desparramó cajas de pollos congelados
Más de 70 mil mujeres y disidencias marcaron una jornada histórica en Corrientes
Nuevo ministro de Defensa: quién es Carlos Alberto Presti
El primer clásico de la temporada se disputará en una fecha atípica para la Liga Nacional
Caza furtiva: incautaron astas de ciervo, arma de fuego y proyectiles en Corrientes