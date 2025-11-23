¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Caza furtiva Encuentro Plurinacional de Mujeres ´Gustavo Valdés
Corrientes

Las noticias más importantes del 23 de noviembre

Por El Litoral

Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 07:00

Valdés suma apoyos para presidir la UCR Nacional 

Hallaron gallos de riñas heridos, así como tortugas y perros en situación de hacinamiento

Volcó un camión en la Autovía de Ruta 14 y desparramó cajas de pollos congelados

Más de 70 mil mujeres y disidencias marcaron una jornada histórica en Corrientes

Nuevo ministro de Defensa: quién es Carlos Alberto Presti

El primer clásico de la temporada se disputará en una fecha atípica para la Liga Nacional

Caza furtiva: incautaron astas de ciervo, arma de fuego y proyectiles en Corrientes








 

