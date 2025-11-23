Continúa el Encuentro Plurinacional en Corrientes: así es el cronograma de este domingo

Tras una primera jornada que reunió a más de 70.000 personas en Corrientes, este domingo continúa el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias con inscripciones, talleres, actividades culturales y la tradicional Marcha del Encuentro.

Cronograma del domingo

De 9 a 13, se realizan las inscripciones y el retiro de viandas en la Escuela Nº 6 Publio Escobar, ubicada en Brasil 650.

Simultáneamente, entre las 9 y las 12, continúan los talleres, uno de los pilares del Encuentro, donde se abordan temáticas vinculadas a derechos, violencias, territorios, salud, educación y diversidad.

De 12 a 15, la ciudad se llena nuevamente de propuestas artísticas con las actividades culturales satélites, que se desarrollan en distintos espacios de Corrientes.

Por la tarde, de 15 a 18, habrá una nueva tanda de talleres, en los que las participantes pueden seguir intercambiando experiencias y construyendo agendas comunes.

Marcha y peña para cerrar la jornada

Uno de los momentos más esperados será la Marcha del Encuentro, que está prevista para las 18.30 y tendrá como punto de concentración la Rotonda Poncho Verde (avenida Gobernador Ruiz 2300). Se espera una multitud recorriendo las calles con consignas históricas, reclamos actuales y el característico clima de sororidad y diversidad del Encuentro.

La jornada cerrará a las 20 con la Peña Plurinacional en la Costanera Sur, un espacio de celebración colectiva que reúne música, danza, expresiones culturales y la identidad que caracteriza a este movimiento que atraviesa todo el país.