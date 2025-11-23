Boca y Talleres definen en la Bombonera un lugar en los cuartos

Boca recibirá este domingo a Talleres de Córdoba, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que está programado para las 20 se llevará en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Boca se metió en los octavos de final luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing.

Esto les permitió también finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Para este compromiso, el entrenador Claudio Úbeda decidió el regreso entre los convocados de Rodrigo Battaglia y Lautaro Di Lollo. Además mantuvo al volante goyano Kevin Zenón.

Talleres, dirigido por Carlos Tévez, uno de los ídolos de Bocapor su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender.

Rosario - Estudiantes

Rosario Central recibirá este domingo a Estudiantes de La Plata, en un tenso cruce correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

El encuentro, que está programado para las 17:30 se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo.

Rosario Central llega a este encuentro como el gran candidato, ya que viene de terminar primero en la Zona B con 31 puntos, lo que le permitió conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes de La Plata, por su parte, se encuentra en un muy flojo momento debido a que cosechó muy malos resultados en la recta final de la fase regular. Así fue como entró por la ventana a los playoffs, pero no consiguió boleto para ninguna competencia internacional el año que viene.

Ambos clubes mantienen mucha tensión en la previa a este encuentro. Esto se debe al título de Campeón de Liga que la AFA le “inventó/regaló” a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual, situación que fue repudiada en las redes sociales por Estudiantes de La Plata. Incluso la AFA obligó a Estudiantes a que le realice un pasillo a su rival en reconocimiento por este “logro”.