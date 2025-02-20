Demoraron a nueve personas y secuestraron una moto

En horas de la madrugada de este jueves, agentes policiales atraparon a nueve personas y secuestraron una moto durante un operativo de control en la ciudad de Corrientes.



En el marco de trabajos de Prevención y Seguridad Integral, efectivos policiales trasladaron a la comisaria urbana a un grupo de personas que se encontraba merodeando de manera sigilosa por la ciudad. Además, tenían en su propiedad una moto que no acreditaba su titularidad.



Al no poder justificar su accionar, quedaron a disposición de la comisaría urbana, donde se realizan los trámites administrativos correspondientes.

Colaboraron en el procedimiento, el personal del departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas, Comando Patrulla Motorizada y Móviles.



