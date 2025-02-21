Continúa la intensa búsqueda de un joven autista

Este viernes nuevamente fue una jornada de intensa búsqueda en jurisdicción de la Unidad Regional IV° de Paso de los Libres para dar con el paradero de Diego Suárez, el joven con autismo que se ausentó de su hogar el sábado último y del cual hasta el momento no se tienen novedades.

Cabe señalar el amplio despliegue de las unidades especiales de Policía Rural y Ecológica de Paso de los Libres y de Amado Bompland en colaboración con la búsqueda, quienes pusieron a disposición personal especializado en rastreos.

En concreto, desde las primeras horas se desplegaron todos los recursos humanos, tecnológicos y medios de movilidad de los efectivos que se hallan dentro de la competencia de la dirección de unidad a cargo del comisario mayor Lorenzo Baroni.

En las últimas horas las recorridas abarcaron el área costera del Uruguay, y del arroyo Yatay.Se extendieron además hacia los barrios Catamarca, Chaquito, Terminal, Cementerio, Despedida del Yatay, Estancia La Florida, Mano la Paz, estancia San Felipe, arroyo Tapebicuá así como Laguna Grande, Laguna Azul, zona Ruta Provincial N 155.A su vez, se amplió hacia la jurisdicción de la localidad de Tapebicua, zona Troncón y Ombucito, según detallaron.Por otra parte, el Municipio de Paso de los Libres a través de la Secretaría de Seguridad, activó el protocolo de actuación para la búsqueda del joven desaparecido desde hace varios días. Según su familia, padece de autismo y se habría ausentado de su hogar sin motivo alguno, lo cual los llevó a realizar la denuncia.

Desde la Policía se informó que van a continuar con los rastrillajes con la participación de K9 de Corrientes Capital y de Paso de los Libres, División Drones de Jefatura de Policía, Personal de Policía Rural de Libres y Bonpland, diferentes Comisaria, Grupo BRIF De Bomberos, Grupo G.R.I.M., Grupo G.T.O. y todas las comisaria de esta ciudad.Se habilitó una línea telefónica especial para recibir información y coordinar operativos con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, como la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.Aquellas personas que tengan información pueden comunicarse al 911, a la comisaría más cercana, al 3772-618731 o a la Secretaría de Seguridad al 424744.