Encontraron sin vida al empresario chaqueño tras volcar con su lancha en el río Paraná

La Prefectura Naval informó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida del empresario chaqueño, Lucas Luxen a quien se le habría dado vuelta su embarcación en campana mientras estaba pescando en el río Paraná el pasado miércoles 12.

Según se pudo conocer, el cuerpo fue encontrado en un banco de arena a la altura de la localidad correntina de Empedrado, después de una intensa búsqueda. Las características del hombre hallado sin vida, se correspondían a las de Lucas de 46 años.

Los otros tres amigos con los que estaban pescando, lograron llegar a la costa santafesina después de pasar la noche flotando, mientras que Luxen había desaparecido en el agua.

La policía continúan investigando las causas del accidente para esclarecer los detalles del hecho que finalmente culminó este viernes con el triste hallazgo del cuerpo.



