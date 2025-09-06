¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Heladas Javier Milei Día de la Niñez
DENUNCIA por grooming

Un hombre fue detenido en Mburucuyá por acoso electrónico a varios menores

Un grupo de padres radicó la denuncia que derivó en un allanamiento en el barrio Aviación.

Por El Litoral

Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 19:20

Un hombre fue detenido tras un allanamiento realizado por personal policial en un domicilio de la localidad de Mburucuyá, en el marco de una causa judicial iniciada por supuesto grooming.
El procedimiento fue el resultado de directivas emanadas desde la Unidad Fiscal en turno de Saladas, motorizadas a partir de una presentación de un grupo de tutores el colegio secundario Jorge Newbery de Mburucuyá.


La investigación comenzó después que una de las alumnas se quebró ante una asistente social perteneciente a la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa), según se informó.


La menor habría confesado de los supuestos acosos electrónicos que venía sufriendo, tras lo cual fueron consultados varios jóvenes quienes también habrían terminado por admitir haber sido víctimas del delictuoso accionar de esa misma persona.


Una vez reunidas las suficientes evidencias, la Fiscalía solicitó al juez de Garantías una orden de allanamiento que se concretó en un domicilio  del barrio Nuevo del Aviación.


Procedieron a la detención de un hombre  mayor de edad D.R  acusado por los acosos electrónicos a varios menores de edad.
Quedó alojado en la Comisaría de Mburucuya y en la próximas horas será prsentado a las autoridades del Juzgado de Saladas, en el marco de una causa de supuesto grooming.


Además, incautaron otros elementos de interés que serán analizados por los peritajes electrónicos.

