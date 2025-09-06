En una persecución, narcos arrojaron droga a una lancha de la Prefectura para poder huir

Se vivieron momentos de tensión en la franja fronteriza con Paraguay durante la persecución a una lancha sospechosa de narcotráfico que se desprendió de varios bultos de marihuana que iban arrojando a las aguas del Río Paraná y hacia una embarcación oficial de la Prefectura Naval Argentina.

El procedimiento por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes se concretó a las 19:30 del viernes, luego que detectaran movimientos sospechosos en una zona denominada “La Pantalla” ubicada en el kilómetro 1.448, margen izquierda del Paraná.

Los prefecturianos habían tomado conocimiento mediante tareas de inteligencia del posible traslado de estupefacientes hacia la costa correntina, por lo que montaron un operativo de cobertura fluvial y terrestre con personal de la fuerza en toda el área.

Uno de los puestos de vigilancia visualizó el desplazamiento de una embarcación a motor cargada con varios bultos a bordo, la cual se aproximó a la ribera argentina, donde redujo la velocidad. Por razones desconocidas, cambiaron de rumbo en dirección a una zona de islas.Como rápida respuesta ante la situación planteada, una patrulla fluvial de la Prefectura de Ituzaingó se movilizó en dirección al sector con la finalidad de interceptar a los sospechosos.En la zona media del río les dieron la voz de “Alto Prefectura”, iniciándose una persecución ya que no acataron al mandato de las autoridades.Se vivieron momentos de tensión cuando la embarcación intrusa comenzó a arrojar objetos pesados sobre la embarcación de la fuerza naval, impactando peligrosamente el parabrisas, lo que obligó a disminuir la marcha y reducir la velocidad para evitar accidentes.

Los sospechosos lograron darse a la fuga al parecer con rumbo al vecino país. Inmediatamente después, rescataron los bolsones que fueron trasladados a la base de la fuerza.Efectuada la consulta a la Fiscalía Federal de Corrientes, ordenó que se proceda al traslado de elementos para la prueba orientativa, conteo y pesaje.Se confirmó que se trataba de cannabis sativa en un total de 37 panes de marihuana, con un peso de 28,210 kilogramos y un valor estimado en $ 97.324.500.