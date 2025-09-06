Recuperaron una motocicleta robada y demoraron a cuatro personas

En un operativo conjunto entre la Comisaría de Distrito Paso de la Patria y el Grupo Táctico Operaciones de San Luis del Palmar, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, se logró recuperar una motocicleta denunciada como sustraída y aprehender a cuatro hombres presuntamente vinculados al hecho delictivo.

Tras una exhaustiva investigación, los efectivos policiales diligenciaron dos órdenes de allanamiento en la localidad de Paso de la Patria específicamente en un domicilio ubicado en calles 12 de Octubre y Salta, y otro en inmediaciones de calles Rogelio García y Falcón.En estos lugares, se procedió a la aprehensión de dos hombres mayores de edad presuntamente vinculados al hecho investigado, y se logró recuperar la motocicleta sustraída, además del secuestro preventivo de otros elementos de dudosa procedencia.

Posteriormente, en Ruta Nacional N°12 y Ruta 43, se demoró a otros dos hombres mayores de edad que aparentemente también tendrían vinculación con los hechos delictivos en trámite. Los cuatro aprehendidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se prosiguen los trámites del caso.