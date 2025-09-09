¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COMISARIA DE ITATI

La Policía recuperó varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas

Aseguran que se escalreció un robo en tanto que siguen los rastros de los autores del delito
 

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 19:29

Luego de una serie de operativos, recuperaron en jurisdicción de la Comuna de Itatí, varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas, en un oficio de la Fiscalía en turno que dispuso intervención en base a un legajo judicial por supuesto robo.
Se trató de un trabajo desplegado por efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente.


Las distintas acciones investigativas, llevaron a los uniformados hasta las inmediaciones de un descampado de la localidad, donde hallaron y secuestraron un lavatorio de baño y otras cosas vinculadas con el delito que buscaban esclarecer. 
Las cosas recuperadas fueron trasladadas a la dependencia policial donde se continuaron con los tramites legales ordenados por el Ministerio Público que además dispuso que se profundice la labor para dar con los autores del delito.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD