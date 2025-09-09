La Policía recuperó varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas

Luego de una serie de operativos, recuperaron en jurisdicción de la Comuna de Itatí, varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas, en un oficio de la Fiscalía en turno que dispuso intervención en base a un legajo judicial por supuesto robo.

Se trató de un trabajo desplegado por efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente.

Las distintas acciones investigativas, llevaron a los uniformados hasta las inmediaciones de un descampado de la localidad, donde hallaron y secuestraron un lavatorio de baño y otras cosas vinculadas con el delito que buscaban esclarecer.Las cosas recuperadas fueron trasladadas a la dependencia policial donde se continuaron con los tramites legales ordenados por el Ministerio Público que además dispuso que se profundice la labor para dar con los autores del delito.