Pasaporte con fallas: a dónde acudir en Corrientes y cuánto tiempo tarda la reimpresión

El Registro Provincial de las Personas de Corrientes alertó sobre un problema detectado en el Renaper en la impresión de algunos pasaportes emitidos entre el 23 de mayo y el 30 de junio. El director del organismo, Pablo Cano, explicó que un error en la tinta invisible podría generar inconvenientes al momento de ser leídos por los escáneres en las migraciones internacionales.

El funcionario aclaró que el problema es imperceptible a simple vista para el ciudadano. La falla se produce al momento de la impresión en un equipo del Renaper, con un producto defectuoso que impide la correcta lectura del documento.

Cómo saber si tu pasaporte está fallado

Para verificar si un pasaporte tiene el error, el Renaper habilitó un chatbot (+54 9 11 5126-1789) donde el ciudadano puede ingresar su número de pasaporte. El sistema le informará si el documento debe ser revisado.

Si el pasaporte presenta fallas, el viajero tiene varias opciones dependiendo de la urgencia de su viaje:

Viaje en los próximos 10 días: si la salida es desde Ezeiza, Aeroparque, Rosario, Córdoba, Salta o Mendoza, se puede concurrir a los aeropuertos para una reimpresión del pasaporte sin costo. La entrega se realiza en un plazo de cuatro a cinco horas.

Viaje desde Asunción o Foz de Iguazú: se puede solicitar la reposición en las oficinas del Registro en Corrientes, pero el trámite demorará aproximadamente 96 horas.

En diálogo con Continental, Cano destacó que, si bien una persona con un pasaporte defectuoso podría tener demoras en los aeropuertos, una vez verificada su legalidad, se le permite el ingreso al país de destino.

No obstante, recomendó realizar la verificación previa para evitar cualquier inconveniente.