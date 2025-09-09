A contrarreloj: Boca negocia la venta del correntino Zenón al CSKA de Moscú

El futuro del mediocampista correntino Kevin Zenón podría estar en Rusia. A pocas horas del cierre del mercado de pases, el CSKA de Moscú mejoró su oferta por el pase del jugador y las negociaciones con Boca avanzan con optimismo.

La primera propuesta del club ruso había sido rechazada, al igual que la del Olympiacos de Grecia, pero la nueva cifra se acerca a las pretensiones de la dirigencia Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme.

Boca busca obtener una ganancia por la transferencia de Zenón, en quien invirtió 3,5 millones de dólares a comienzos de 2024. El club de la Ribera aspira a una cifra cercana a los 10 millones de dólares, considerando que Unión de Santa Fe aún conserva el 20% de su ficha.

Esta cifra es crucial, especialmente con el reciente aumento del impuesto a las transferencias por parte del Gobierno Nacional.

De titular indiscutido a suplente

Kevin Zenón, oriundo de Goya y de 24 años, llegó a Boca a principios de 2024 y rápidamente se convirtió en una pieza clave para el entonces entrenador Diego Martínez. Su rendimiento alcanzó un "prime" que lo hizo indispensable para el Xeneize. Sin embargo, su participación en los Juegos Olímpicos y las ofertas de Europa habrían mermado su rendimiento.

Tras la llegada de Miguel Ángel Russo a la dirección técnica, el mediocampista correntino alternó titularidades con suplencias y, en los últimos partidos, quedó fuera de la convocatoria. En la actual remontada de Boca, el mediocampista no ha tenido participación.

Desde su llegada al club, Zenón disputó 72 partidos y anotó 10 goles. Actualmente, el jugador ve con buenos ojos una salida al fútbol ruso, lo que podría concretarse en las próximas horas.