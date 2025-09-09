Demoraron a dos personas y secuestraron máquina de soldar de dudosa procedencia

En Paso de la Patria llevaron a cabo una eficaz labor investigativa que resultó en la demora de dos personas, un hombre y una mujer mayores de edad, y el secuestro de una máquina de soldar cuya procedencia no pudo ser acreditada fehacientemente.



Según las investigaciones, los efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Paso de la Patria y del área de investigaciones observaron en la red social Facebook que se comercializaban herramientas que podrían estar vinculadas a hechos que se investigan en la localidad.



Tras identificar a los sospechosos, se procedió a demorarla y secuestrar la máquina.

La pareja demorada y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan los trámites de rigor.

