¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PASO DE LA PATRIA

Demoraron a dos personas y secuestraron máquina de soldar de dudosa procedencia

Ofrecían la herramienta eléctrica por las redes sociales.
 

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 19:51

En Paso de la Patria llevaron a cabo una eficaz labor investigativa que resultó en la demora de dos personas, un hombre y una mujer mayores de edad, y el secuestro de una máquina de soldar cuya procedencia no pudo ser acreditada fehacientemente.


Según las investigaciones, los efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Paso de la Patria y del área de investigaciones observaron en la red social Facebook que se comercializaban herramientas que podrían estar vinculadas a hechos que se investigan en la localidad. 


Tras identificar a los sospechosos, se procedió a demorarla y secuestrar la máquina.
La pareja demorada y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan los trámites de rigor.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD