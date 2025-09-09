Desde el inicio de septiembre, Corrientes tuvo 6 días de lluvia y superó el promedio

Septiembre muestra un panorama dispar en la provincia de Corrientes en cuanto a precipitaciones. Los registros de los observatorios meteorológicos del INTA, sumados a datos aportados por productores, indican que, hasta el 9 de este mes, la capital provincial y la ciudad de Mercedes acumulan valores por debajo de lo esperado, mientras que Santo Tomé, Colonia Unión e Ituzaingó experimentaron lluvias intensas que superaron ampliamente los promedios.

En Capital, el acumulado mensual llega a 43,3 milímetros, lo que representa un 66% del promedio histórico de septiembre (64,9 mm). Algo similar ocurre en Mercedes, donde se registraron 50 mm, frente a los 85 mm que suelen caer en promedio. En ambas localidades, el déficit marca la continuidad de un 2025 con lluvias más bajas de lo habitual, Corrientes acumula 886 mm en el año y Mercedes 1142,4 mm, todavía lejos de sus respectivos promedios anuales históricos.

La situación es muy distinta en Santo Tomé. Allí, las precipitaciones alcanzaron los 178 mm en solo seis días de lluvia, superando el promedio histórico mensual de 158 mm. El evento con mayor acumulado ocurrió el 3 de septiembre, cuando en pocas horas se midieron 106 mm, lo que explica el marcado exceso respecto a las demás localidades.

En tanto, en Colonia Unión (noreste de la provincia), se registraron 76 mm entre el 7 y el 9 de septiembre, según informó al Inta el productor Sergio Glinka. Por su parte, en Rincón Chico (Ituzaingó) las lluvias se concentraron en dos jornadas, 10,5 mm el domingo y 74 mm el lunes, de acuerdo al reporte del ingeniero agrónomo Lucio Flores.

Un dato llamativo es que, en los primeros 9 días de septiembre, 6 jornadas tuvieron precipitaciones, lo que muestra que, aunque los volúmenes fueron desiguales según la región, la recurrencia de lluvias marcó en gran parte del territorio provincial.