Juicio por Loan: el abogado de Daniel Ramírez y Mónica Millapi anticipó que no tienen previsto declarar

A más de tres meses del inicio del juicio por Loan Peña, el abogado defensor Marcelo Hanson hizo un balance de las audiencias y adelantó que los imputados Mónica Millapi y Daniel Ramírez no tienen previsto declarar. El matrimonio integra el grupo de siete acusados por la sustracción del niño de la localidad de 9 de Julio.

“El balance es positivo. Lo que se está desarrollado en el debate hasta el momento y las pruebas que conocemos corroboran completamente la versión de los hechos que dieron Millapi y Ramírez”, sostuvo Hanson en una entrevista con "O sea, digamos" en El Litoral Streaming.

Según la defensa, compuesta también por Jorge Monti, Loan se fue solo del naranjal antes de que los adultos advirtieran su ausencia. “Es imposible que ellos pudieran saber qué pasó”, remarcó Hanson.

El abogado defensor también cuestionó a la fiscalía, a cargo de Carlos Schaefer y Tamara Purcel. Según afirmó Hanson, “en la pieza acusatoria no se demuestra qué hicieron Millapi o Ramírez para sustraer a Loan”. Y, sobre eso, agregó: “Tampoco indican que haya existido un plan para colaborar con el resto de los imputados”.

En ese sentido, marcó una diferencia entre las declaraciones públicas de los acusadores y lo que, según entiende, debe probarse durante el debate. “El fiscal se pasea por los medios, pero el ring es en el juicio”, criticó en referencia a Schaefer.

Las cámaras Gesell y la reconstrucción

El abogado también se refirió a las declaraciones de los menores que participaron de la reconstrucción de los momentos previos a la desaparición de Loan. Sostuvo que hubo dos cámaras Gesell y que una tercera “nunca se autorizó”.

Respecto a la versión de los menores, Hanson también destacó la declaración de Marisel Esquivel (perito del Ministerio Público de Goya), quien participó de las reconstrucciones. Y es que, durante el juicio, la especialista declaró que los menores indicaron cómo se fue Loan del lugar y que recién avisaron a los adultos al salir del naranjal.

Otro de los puntos que defendió fue la llamada que recibió Ramírez antes de la desaparición. Hanson explicó que el hermano del imputado atravesaba un cuadro grave luego de un ACV y estaba internado en el Hospital Regional de Goya.

“¿Quién va a provocar un ACV para armar un supuesto plan?”, planteó el abogado y luego enfatizó que el matrimonio perdió de vista a Loan cuando ocurrió ese llamado.

Por lo tanto, cuestionó a la fiscalía por no haber incorporado elementos que podían favorecer a sus defendidos: “Si hay datos objetivos que desincrimen a un imputado, es deber del acusador público traerlos”.

La estrategia de la defensa

Además, pese a que varios imputados ya hablaron, Hanson explicó que Millapi y Ramírez no tienen previsto declarar durante el juicio. Las indagatorias anteriores ya fueron incorporadas al debate y, de acuerdo al abogado, son suficientes para ser valoradas junto con las demás pruebas.

“Llegado el momento, al final del juicio, si necesitan o quieren, podrán hablar y estaremos a su disposición. Por el momento, no lo hemos aconsejado ni ellos lo han solicitado”, señaló.

Sobre la hipótesis del accidente que sostiene la defensa del comisario Walter Maciel, alrededor de que el nene habría muerto tras ser atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava, Hanson evitó pronunciarse, pero insistió: “Haya ocurrido lo que haya ocurrido, fue después de que Ramírez y Millapi estuvieron con Loan”, afirmó.

La lista de imputados

Además del matrimonio de Ramírez y Millapi, están imputados en calidad de coautores Antonio Benítez, su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), Victoria Caillava y su esposo, el exmarino Carlos Pérez. También, como partícipe necesario, se encuentra acusado el comisario Walter Maciel.

Por otra parte, Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabet Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Pablo Núñez y Leonardo Rubio llegaron a juicio acusados de haber intervenido en maniobras destinadas a entorpecer la investigación por la desaparición de Loan.

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