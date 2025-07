El oftalmólogo de la Selección Argentina atiende en Corrientes

n El oftalmólogo de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol atiende en Corrientes. José Arrieta es médico de la Selección hace 9 años y fundador de la clínica Arrieta Visión (IG: arrietavision; https://arrietavision.com/blog), que tiene sede en esta ciudad y en Buenos Aires.

Considerado una eminencia, el médico compartió con El Litoral parte de su experiencia tras haber atendido a la mayoría de los deportistas de élite del país y reveló: “Los avances tecnológicos en visión están al alcance de todos los correntinos, para deportistas profesionales, amateurs y todos aquellos que quieran mejorar su campo visual”.

Arrieta además es el médico de la delegación argentina que desde el miércoles competirá en los Juegos Olímpicos de París. Son 136 atletas profesionales que le confiaron el cuidado de sus ojos.

“Antes operaba en Asunción, en Buenos Aires y en Mendoza. Teníamos muchos pacientes del NEA y se decidió poner una clínica en Corrientes. Después dejé el instituto, me independicé y hace 14 años armé la clínica Arrieta Visión, que antes estaba en la calle Mendoza, ahora 9 Julio y San Lorenzo"

“Estoy una semana acá y las otras 3 semanas en Buenos Aires, excepto cuando viajo. Ahora voy a París por 3 semanas, para acompañar a la delegación argentina en los Juegos Olímpicos”, revela Arrieta que además es docente del posgrado en medicina y deporte de la Universidad Católica de Argentina

“El mundo tecnológico ha avanzado mucho y hoy podemos aplicar tecnología para mejorar la visión del deportista. Hay muchas cosas que se venían haciendo antes, pero, por ejemplo, hoy tenemos una plataforma que creó Nike, que se llama Senaptec, en Oregon y es una plataforma para entrenar a los deportistas. Les aumentamos los reflejos del campo visual, la sensibilidad, la reacción ócular. Hay tres lugares en Argentino donde se encuentra esta tecnología: Boca Juniors, River Plate y Arrieta Visión, la única diferencia es que los correntinos y todos aquellos que quieran pueden tener acceso a la nuestra”

“Esto es algo del primer mundo y podemos llevar estas mejoras a la vida cotidiana, para mejorar la calidad de vida en todos los sentidos. Tenemos toda la mejor tecnología mundial. No hay nada que hagan en ninguna parte del mundo en visión y deporte que no se puede hacer en la clínica Arrieta Visión”.

“La plataforma tiene 10 parámetros que te los mide y luego te los entrena con diferentes programas, se hacen ejercicios que tienen métrica los evalúa de 1 a 100 e informa, por ejemplo, que estás al 72% y los compara con la base de datos mundial de miles de atletas de todo el mundo”

"En la clínica Arrieta Visión, lo tenemos para que la población general lo pueda disfrutar, no solo deportistas de alto rendimiento. El parámetro teórico normal de la población es visión 20/20, o 100% ese es un parámetro teórico pero hay mucha gente que ve más o sea 150, 200% de visión. Entonces en los deportistas tratamos de que lleguen a más de 100% y es un cambio porque mejora todos los aspectos deportivos, porque los ojos ven y después el cerebro interpreta, los músculos reaccionan acorde a ello, es decir si mi visión no es tan buena, la información que le va a llegar a mi cerebro no es tan precisa ni tan rápida y, por defecto, el análisis no lo será y mucho menos la respuesta motor”

“En Estados Unidos hay 256 plataformas Senaptec abiertas a todo el público y en Argentina solo 3. Lo bueno es que está disponible para todo el público. Hay algunas cosas que hacemos en Corrientes y otras en Buenos Aires. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, hasta mejorar la calidad de las lágrimas. Una cuestión muy común en los deportistas es que se les seca mucho los ojos, entonces con un tratamiento se mejora la lágrima, para que eso no pase. Por ejemplo, al tenista Tomás Echeverry le hicimos un tratamiento que se llama Rexon. Él veía al 100%, sin anteojos y le hicimos un tratamiento para mejorar la calidad de la lágrima y su visión mejoró un 150%, simplemente mejorando la calidad de la lágrima. Para ello, te acostás en un sillón y se hace una estimulacion de las glandular para mejor la producción de lágrimas”

“No quiere decir que si ves más de 100% serás automáticamente un medallista olímpico, pero tenés muchas más chances de serlo. Los grandes deportistas ven naturalmente, otros con un lente de contacto, otros están operados pero la mayoría ve más de 100%. La visión la podemos analizar desde que es un bebé, que puede estar en las manos de su madre. Hay mucha gente piensa que los bebés tienen que contestar una letra y decirte qué letra es. Nosotros tenemos aparatos para saber si está viendo o no, si tiene miopía, sin que nos conteste. Lo recomendable es hacer un exámen al ingreso escolar , pero lo importante es que la población sepa de que si logran tener una visión de 100% o más, tienen más chances de ser exitosos en un deporte y no importa si es un deporte profesional, puede ser el campeonato del barrio, del club, el torneo del fin de semana, con los amigos”.