Salud Pública recomienda cómo prevenir incendios y de qué manera actuar sí los hubiera

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes brindó recomendaciones en caso de incendios forestales. La especialista en Emergentología e integrante de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS), Araceli Barrios, detalló cómo prevenir y qué hacer ante estas situaciones.

“Ante la ola de calor, que se acentuará en los próximos días, se solicita a la población prevención. Pedimos no iniciar quema de pastizales, no quemar basura y, si ve fuego, comunicar a las autoridades (Bomberos, Policía o Defensa Civil). Además, para evitar golpe de calor, volvemos a aconsejar no exponerse al sol en horas donde la temperatura es más elevada (10 a 16) usar ropa clara y gorro, consumir agua y no bebidas azucaradas o alcohol”, precisó Araceli Barrios.

Para evitar incendios forestales:

-Evitar fumar y arrojar fósforos, colillas, botellas rotas en el suelo.

-Hacer fuego en lugares habilitados, nunca perderlo de vista.

-Al hacer fuego en lugares habilitados, tener a mano abundante agua.

-Nunca hacer fuego debajo de los árboles.

Para apagar el fuego correctamente:

-Hacerlo con abundante agua.

-Remover las cenizas, para verificar que no queden brazas encendidas.

-Echar agua sobre la fogata y alrededores.

-Asegurarse que los restos de la fogata, queden fríos.

-Controlar que el viento, no arrastre chispas a los árboles, y pastizales cercanos.

-Llevarse la basura, ya que latas y vidrios pueden actuar como lupa y provocar incendios. No arrojar colillas de cigarrillos, ni fósforos encendidos sobre el suelo de zonas rurales y áreas protegidas, ya que pueden generar incendios.

Si es imprescindible encender el fuego, tener en cuenta:

-El lugar debe estar despejado de pastos, ramas, árboles o elementos que puedan arder.

-Delimitar la zona de fuego (considerar arena, ladrillos y zanjas).

-Disponer siempre, de elementos para apagarlo (tierra-agua).

¿Qué hacer en caso de incendios forestales?

-Evacuar inmediatamente, el área de incendio.

-Para evacuar, procurar cubrirse la boca y nariz con un paño, para no inhalar humo.

-Mientras evacuan, mirar permanentemente el comportamiento del fuego.

-Si la autoridad determina la evacuación, ACATAR las indicaciones.

-Procurar caminar cerca de aguas abiertas y poco profunda (ríos, lagos, lagunas), que podrían servir de guías de evacuación.

-NO VOLVER a un área quemada, ya que los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

-Mantenerte informado y respetar la orden de la autoridad.