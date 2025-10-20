Se viene la tercera edición de la Expo Unne en Chaco y Corrientes

La Universidad Nacional del Nordeste realizará la tercera edición de la Expo Unne. Para este 2025, está previsto que las actividades tengan lugar el 24 de octubre en el Campus Resistencia y el 31 de octubre en el Campus Sargento Cabral de la ciudad de Corrientes. En ambas fechas las actividades se extenderán de 8,30 a 12 y de 13,30 a 17.

Cada facultad y área de la universidad presentará sus espacios informativos, talleres y micro experiencias. Las Postas Informativas funcionarán como stands institucionales donde se ofrecerá información sobre la oferta académica, además de un diálogo con docentes y estudiantes.

Habrá también Talleres Áulicos en el que los participantes podrán acercarse a las actividades propias de la vida universitaria mediante el contenido y prácticas del ámbito académico. Los interesados en participar de esta actividad deberán inscribirse previamente.

Las Micro Experiencias Profesionales incluirán actividades breves y dinámicas, que mostrarán aspectos concretos de distintas carreras, como demostraciones, juegos, uso de instrumental o Resolución de casos. También esta actividad requerirá inscripción previa.

El ingreso y la participación a la Expo Unne como a las distintas actividades de la Expo son de carácter gratuito.

El secretario General de Extensión Universitaria, licenciado Patricio González, señaló que la Expo Unne “intenta mostrar de manera simplificada lo que es la vida universitaria, acercando herramientas, oferta académica y el mundo universitario a aquellos estudiantes que están pensando en la Unne para transitar sus estudios universitarios”.

“Entendiendo que la universidad no es solamente las carreras universitarias, también son sus comedores universitarios, sus sistemas de becas, el intercambio que se genera a partir de habitar los campos universitarios, los intercambios de estudiantes de otras universidades de otros países que también participan en nuestras actividades”.

El funcionario otorgó especial importancia al rol que desempeñan los Centros Culturales Universitarios y que en la Exposición se visibilizará a través de los “talleres de música, de teatro, de pintura, los espacios de idiomas a partir de los cuales hay muchos estudiantes que participan de estas actividades”.

“Por supuesto, se va a ofrecer la posibilidad de saber de primera mano cómo va a ser el proceso de inscripción a partir del fin de año, habrá un taller específico organizado por la Secretaría General Académica, como también algunos talleres que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial, de cómo preparar técnicas de estudio y una diversidad de actividades que tienen que ver, como decía, con la vida universitaria”.

Los interesados en participar de la Expo Unne 2025 y contar con mayor información, pueden realizar un seguimiento de las redes sociales: Instagram: @orientacionvocacionalunne y Facebook: @unneorientacionvocacional para estar al tanto de todo lo referido a la Expo Unne2025.

Para más información se puede escribir al 3794-884988 o al correo: [email protected]

Medios Unne