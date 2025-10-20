Escándalo en Jujuy: el árbitro ignoró un penal y fue amenazado en los vestuarios

La Primera Nacional volvió a quedar en el centro de la polémica. El árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, válido por la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso, luego de denunciar amenazas de dirigentes locales durante el entretiempo. El encuentro, que se jugaba en el estadio 23 de Agosto y estaba 1-0 a favor del Lobo jujeño, terminó en escándalo.

El clima se había tensado mucho antes de llegar al descanso. A los 12 minutos de la etapa inicial, todo Gimnasia de Jujuy reclamó un penal clarísimo por una mano de Diego Crego dentro del área, tras un remate de Bruno Palazzo. La jugada fue evidente y provocó la indignación general: el defensor de Madryn estiró el brazo agrandando el volumen de su cuerpo, pero el juez dejó seguir.

El enojo creció aún más cuando, sobre el cierre del primer tiempo, el árbitro expulsó a Agustín Noble, lateral del Lobo, por doble amarilla. El equipo de Matías Módolo se fue al vestuario con bronca pese al golazo de Alejandro Quintana, quien había abierto el marcador a los 42 minutos con una gran definición desde la medialuna.

Sin embargo, el conflicto estalló después. Según denunció Comesaña, fue amenazado dentro del vestuario por dirigentes locales durante el entretiempo y, junto a su equipo arbitral, decidió no salir a dirigir el complemento. “Sufrimos amenazas en el vestuario del equipo local. El partido está suspendido. Después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo continúa”, explicó el juez en declaraciones posteriores con TyC Sports.

Desde Deportivo Madryn, que deberá volar esta tarde noche rumbo a la ciudad chubutense, su presidente Ricardo Sastre confirmó los hechos: “El árbitro nos comunicó que se suspendía el partido por amenazas y porque no estaban dadas las garantías para continuar. Es una situación lamentable, nosotros queríamos seguir jugando”.

Minutos después, el presidente de la entidad jujeña salió públicamente a pedir disculpas por lo sucedido y a reconocer el diálogo con Comesaña: “Pedirle disculpas a toda la gente del fútbol por parte de Gimnasia de Jujuy, primero que nada. Estas situaciones escapan al buen sentido. Según el árbitro, en el ingreso al vestuario hubo insultos. Yo entré a pedirle disculpas en nombre del club y le garantizaba personalmente la seguridad. Le dije que si tenía que acompañarlo hasta el aeropuerto o hasta su casa lo hacía. Es una cancha tranquila, con muchos sistemas de seguridad, pero fue una decisión de él”, declaró el mandatario del Lobo norteño.

Vale destacar que no es la primera vez que Comesaña vive un episodio de este tipo en la categoría. En 2023, tras dirigir un partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Riestra, el árbitro tuvo que abandonar la cancha con custodia policial mientras se formaba una pared de escudos a su alrededor para evitar agresiones.

El nuevo escándalo en la Primera Nacional vuelve a encender las alarmas en un torneo que acumula incidentes preocupantes en plena definición del ascenso. El futuro del partido, y de la serie, ahora quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que deberá decidir cómo continúa la historia.

TyC Sports